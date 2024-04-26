Мир может остаться без шоколада из-за эпидемии вируса в Африке

Эксперты из Техасского университета в Арлингтоне (США) бьют тревогу. По их словам, мир может остаться без шоколада.

Причина заключается в эпидемии вируса, поражающего какао-деревья в Африке.

В их отчете сказано о том, что примерно половина всего шоколада на нашей планете производится из какао в странах Западной Африки – Кот-д'Ивуар и Гана.

Сообщается, что в Гане плантации охватила эпидемия вирусной болезни опухших побегов какао. Зараза распространяется мучнистыми червецами – мелкими насекомыми, которые поедают листья, почки и цветы деревьев. Из-за эпидемии какао-фермеры Ганы теряют от 15 до 50% урожая.

Признается также, что пестициды оказались неэффективны против мучнистых червецов, из-за чего земледельцам приходится срубать зараженные растения.

Впрочем, невзирая на приложенные усилия, за последние годы Гана потеряла больше 254 миллионов какао-деревьев.

Резюмируется, что ученые уже разработали метод защиты плантаций, основанный на высадке барьеров из вакцинированных деревьев, которые защитят непривитые деревья от болезни и остановят продвижение вируса.

Ранее стало известно о небывалой пользе темного шоколада.