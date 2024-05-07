Разгадан любопытный секрет кошек

Физики из университета штата Северной Каролины в США разгадали еще один секрет кошек. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что удалось установить, почему эти животные всегда успешно приземляются на четыре лапы, даже в том случае, если падают спиной к земле.
Ученые говорят, что кошки могут сохранять угловой момент в полете.
Происходит это так: падая, животные скручивают верхнюю половину тела в одну сторону, а нижнюю – в противоположную, что дает им возможность практически мгновенно развернуться к земле.
Также, как оказалось, кошки владеют теми же приемами, что и спортсмены в фигурном катании.
Так, животные вытягивают передние лапы и поджимаю задние, придавая низу тела меньший момент инерции и меньшее сопротивление изменениям вращательного движения, после чего делают обратное, подбирая передние лапы и вытягивания задние, а также помогают себе хвостом.
Американцы сообщают, что данный эффект аналогичен вращению фигуриста: широко расставленные руки увеличивают момент инерции, а прижатие рук к телу уменьшает его.
Подобные трюки возможны благодаря очень гибкой поясничной области у кошек. Тонкие позвонки кошачьих дают им возможность сгибаться лучше, чем у большинства других четвероногих позвоночных.
Впрочем, подчеркивается, что при падении с высоты до полуметра кошки могут не успеть сгруппироваться.
Информируется, что такое умение кошек относительно безопасно падать со значительной высоты связана с их образом жизни в дикой природе, где эти хищники часто забираются на высокие деревья – данный инстинкт заложен в них с рождения.
Резюмируется, что похожей техникой безопасных падений владеют крысы и кролики, которые умеют уклоняться от пикирующего на них ястреба высоким прыжком вверх, заставляя птицу пролететь под собой. После выпрыгивания грызун приземляется на лапы.
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