Разгадан любопытный секрет кошек

Физики из университета штата Северной Каролины в США разгадали еще один секрет кошек. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что удалось установить, почему эти животные всегда успешно приземляются на четыре лапы, даже в том случае, если падают спиной к земле.

Ученые говорят, что кошки могут сохранять угловой момент в полете.

Происходит это так: падая, животные скручивают верхнюю половину тела в одну сторону, а нижнюю – в противоположную, что дает им возможность практически мгновенно развернуться к земле.

Также, как оказалось, кошки владеют теми же приемами, что и спортсмены в фигурном катании.

Так, животные вытягивают передние лапы и поджимаю задние, придавая низу тела меньший момент инерции и меньшее сопротивление изменениям вращательного движения, после чего делают обратное, подбирая передние лапы и вытягивания задние, а также помогают себе хвостом.

Американцы сообщают, что данный эффект аналогичен вращению фигуриста: широко расставленные руки увеличивают момент инерции, а прижатие рук к телу уменьшает его.

Подобные трюки возможны благодаря очень гибкой поясничной области у кошек. Тонкие позвонки кошачьих дают им возможность сгибаться лучше, чем у большинства других четвероногих позвоночных.

Впрочем, подчеркивается, что при падении с высоты до полуметра кошки могут не успеть сгруппироваться.

Информируется, что такое умение кошек относительно безопасно падать со значительной высоты связана с их образом жизни в дикой природе, где эти хищники часто забираются на высокие деревья – данный инстинкт заложен в них с рождения.

Резюмируется, что похожей техникой безопасных падений владеют крысы и кролики, которые умеют уклоняться от пикирующего на них ястреба высоким прыжком вверх, заставляя птицу пролететь под собой. После выпрыгивания грызун приземляется на лапы.

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