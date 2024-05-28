Оказалось, что ожирение старит мозг

Ученые установили, что ожирение старит мозг. Эксперты говорят об опасности.

По их словам, у людей с ожирением биологический возраст мозга примерно на двенадцать лет превышает календарный.

Специалисты в ходе своей работы оценили собранные за шестнадцать лет данные пациентов в возрасте от 25 до 83 лет.

В результате выяснилось, что высокий ИМТ был причиной меньшего объема мозга и более обширных поражений белого вещества.

Сообщается также, что негативный эффект ожирения был особенно выражен у взрослых моложе 45 лет (у них биологический возраст мозга на двенадцать лет превышал календарный) и старше 60 лет.

Поясняется, что индекс массы тела представляет собой показатель для оценки наличия избытка или дефицита веса.

Уточняется, что он равен весу в килограммах, разделенному на квадрат роста в метрах.

Исследователи поясняют, что для здоровья мозга ученые рекомендовали поддерживать ИМТ ниже 26,2 кг/м2. ИМТ от 18,5-25 соответствует норме, от 25 до 30 соответствует избыточной массе тела, а от 30 и выше – ожирению.

Ранее были названы питательные вещества, который поддерживают наш мозг.