Ученые рассказали, как держать себя в форме в пожилом возрасте

Ученые дали совет по поводу того, как держать себя в форме в пожилом возрасте. По их словам, умеренно интенсивная ходьба и спорт одинаково полезны для сердца.

При этом уточняется, что при ходьбе можно ориентироваться как на количество шагов, так и на длительность прогулки.

Напоминается, что ВОЗ советует людям старше 64 лет уделять умеренной аэробной активности 150-300 минут в неделю.

По словам экспертов, подобная нагрузка должна немного повышать частоту сердцебиения. Однако часто используют альтернативную цель активности – десять тысяч шагов в день, а не количество минут.

Во время новой работы специалисты проанализировали данные почти пятнадцати тысяч женщин старше 62 лет.

Сообщается, что каждая из них носила на бедре устройство для отслеживания активности. Ежедневное прохождение от 8000 до 8500 шагов в день снизило риск сердечнососудистых заболеваний на 40% по сравнению с прохождением 3000 шагов.

Подобное снижение риска наблюдалось у тех, кто уделял двести минут в неделю ходьбе или тренировкам (бегу, теннису, футболу, плаванию, езде на велосипеде).

Подчеркивается, что нет разницы в том, как именно отслеживать уровень физической активности, в том числе и при ходьбе, используя минуты или пройденные шаги.

Резюмируется, что любая подвижность полезна, и потому человек может поставить перед собой ту цель, которая нравится ему.

Ранее итальянцы посоветовали пожилым людям почаще смеяться.