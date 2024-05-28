Китайцы обнаружили на Солнце кое-что необычное

Эксперты из Сычуаньского педагогического университета в Китае выявили на Солнце необычное образовавшееся от вспышки плазменное цунами, сфокусированое дырой в корональной среде. Они объяснили, что это значит.

Астрономы поведали, что в солнечной короне (внешняя наиболее горячая и разреженная часть атмосферы Солнца) возникают магнитогидродинамические волны, которые нагревают плазму, ускоряя солнечный ветер и создавая мощные вспышки.

Во время экспертизы сведений Обсерватории солнечной динамики NASA о солнечном взрыве 2011-го года ученые установили, что он было вызвал мощные волны.

Говорится, что данные волны прошли вдоль поверхности Солнца, образуя дугообразный фронт.

Указывается, что они проникли через корональное отверстие, то есть область относительно холодной и менее плотной плазмы в солнечной короне – на низкой широте относительно экватора Солнца со скоростью около трехсот пятидесяти километров в секунду.

Информируется, что при прохождении через дальний край корональной дыры первоначально дугообразный фронт волн изменил кривизну и стал седловидным.

После этого волны сошлись в одной точке.

Резюмируется, что корональная дыра, благодаря своей структуре, действовала как своеобразная магнитогидродинамическая линза для фокусировки плазменного цунами.

Ранее была разгадана одна из главных тайн черных дыр.