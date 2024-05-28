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Новости > Диетолог рассказала, сколько чашек чая нужно выпивать в день

Диетолог рассказала, сколько чашек чая нужно выпивать в день

Агата Кловская
28.05.24 03:06
153
Диетолог рассказала, сколько чашек чая нужно выпивать в день

В день, чтобы не нанести вред организму, нужно выпивать не больше двух чашек чая. Такой совет дала российский диетолог Галина Волкова.

Специалист по питанию отметила: «Рекомендуется пить не больше двух чашек черного или же зеленого чая. Также можно пить травяной чай».

Она добавила: «Кофе тоже не следует злоупотреблять, при отсутствии противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта и других органов и систем можно чашку кофе в день выпивать. В вечернее время лучше отказаться от кофеиносодержащих напитков, которые могут вызывать бессонницу».

Подчеркивается, что даже здоровом человеку требуется отказаться от сахаросодержащих напитков, пакетированных соков, газировки и добавленного сахара в чае и в кофе.

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Тэги: здоровье, мир, чай, диетолог

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