Андрей Костин: криминальный след Генпрокурора Украины раскрыли СМИ

За почти 2 года пребывания на посту Генерального прокурора, к Андрею Костину возникло много профессиональных, моральных и этических вопросов. Об этом пишет издание ОРД.

Также издание пишет следующее:

"Андрей Евгеньевич Костин, до своей головокружительной карьеры нардепа 108-номера от Слуг Народа по платной квоте, был заместителем председателя Совета адвокатов Одесской области, отцом троих детей, директором Адвокатской компании «Право», ездил на скромном Ниссане, перебивался небольшими комиссиями от адвокатов за дела клиентов, которые приходили напрямую в Совет к Председателю Иосифу Бронзу. В Википедии также указано, что окончил Университет Мечникова в 1995 году, пытался попасть в горсовет в 2000 году с партией Яценюка, но не пролез. Все.

Андрей Костин женился на дочери Ирины Вишневской, а это бывший прокурор, которая оставила свою карьеру, чтобы в девяностых примкнуть к Леониду Климову, как правая рука по всем его юридическим вопросам. На какое-то время (при Януковиче) Климов станет чуть не хозяином Одессы, а Ирина Николаевна — вице-президентом его ФГ «Приморья» и ФК «Черноморца». Супруга Ольга, ровесница, родилась 7 октября (важная пропутинская дата и гордость семьи до политической карьеры АЕ), тоже адвокат. Все они вместе , втроем, основали АК «Право». Адвокатские свидетельства с супругой получали в один день: причем, у Костина за номером 509, а у супруги — 508. Сказать, что Костин был под каблуком, мы бы добавили: что сразу под двумя.

Андрей Костин не очень хочет вспоминать, что он работал в ООО «Хим-Оил-Транзит-Юкреин» (Ильичовский порт, перевалка газа) юридическим консультантом у основателя фирмы Сергея Левинчука. В 2003 он покинул фирму. Левинчук, как заказчик убийства (24.12.2002) А. Кравченко, директора АРК «Антарктика», был приговорен судом к 8 годам. Суд якобы установил, что Левинчук принял решение «убрать» со своего пути Валерия Кравченко, потому что ему довели адвокаты тупиковые перспективы в споре с АРК «Антарктика» за подъездные жд пути. Левинчук свою вину не признал и утверждал, что его подставили. И это очевидно, потому что сразу же после убийства, активы двух предприятий были куплены по бросовым ценам. Конечным бенефициаром после третий продажи оказались структуры Игоря Коломойского. В частной беседе Левинчук сообщил, что Костина ему порекомендовали «погоны». В этом «инциденте» Костин познакомился с сотрудником УБОПа Борисом Индыченко (сейчас — руководитель отдела НАБУ) и следователем Валерием Силиным (сейчас — вице-мэр Одессы). К Индыченко вернемся позже.

После такой криминальной истории Андрея Евгеньевича с Левинчуком, теща Костина, Вишневская, вводит его в орбиту проектов Леонида Климова. Костин почти ежедневно посещает главный офис банка «Имексбанк» на Армейской (директор банка — Николай Скорик, сейчас — депутат ВР, фракция ОПЖЗ). В столовой банка даже был отдельный обеденный столик для Костина и Вишневской (на тот момент — депутат горсовета, фракция Регионов). Через созданную АК «Право» начинают «прогонять услуги» для бизнеса Климова. Работа кипела вплоть до 2008 года, когда на стол Климову лег доклад руководителя безопасности «Имексбанка» Бориса Волошенкова (сейчас — Первый вице-губернатор ), где указывались схемы кражи средств Вишневской-Костиным. Только через нотариусов Задорожную и Журавля у Климова было украдено 1,4 млн долларов. Климов не стал возбуждать дела (у Вишневской был хороший компромат на Леонида Михайловича), а по максимуму попытался вернуть украденные средства, забрав даже некоторые объекты недвижимости, которые были на жене Костина. Ирину Вишневскую выставили в «черные списки» и закрыли ей двери в ФПГ «Черноморец». После этой «истории» она жестко уходит в церковь. Единственное, что ей удалось сделать для Костина: через своего друга Иосифа Бронза пристроить зятя к нему в замы.

Иосиф Бронз возглавлял Совет адвокатов области. Забегая наперед, с уходом Костина в ВР, кресло зама Бронза занимает ближайший соратник Костина, его кум, адвокат Александр Козлов. После смерти Бронза в 2021 году , Костин уже обладая на тот время внушительными политическими возможностями, продвигает кума Козлова на Председатели Совета. К роли Козлова в семье Костиных мы вернемся. Без влиятельной тещи у Костина начались скудные дни на заработки. Собрания в Совете, дни рождения, посиделки-праздники, небольшие комиссии от переданных клиентов адвокатов, которые напрямую обращались в Совет к Бронзу. Но были и случаи, где у Костина удавалось сорвать куш. Однажды к Иосифу Бронзу обратился его друг детства, американский бизнесмен Сэм Кислин с просьбой помочь решить юридический вопрос. Бронз порекомендовал своего зама — Костина. Кислину озвучили цену вопроса — 100 тыс дол. Деньги были переданы Костину, который потом 3 года рассказывал, почему не получилось достичь результат и что деньги уже не вернуть. Тогда Костин свалил вину на депутата Олега Радковского. Кислин отправил Костина в «черный список», как неблагонадежного.

В «черный список» неблагонадежных Андрей Костин попал и у семьи Хачатрян. Глава семейства, хозяин одесского рынка «Новый Рынок», Месроп Хачатрян, занял Костину перед выборами в ВР в декабре 2018 г — 110 тыс дол. Однако в 2021 он умирает, а Костин еще не будучи генпрокурором сообщил семье, что деньги он якобы вернул, что брал он всего лишь на полтора года и давно закрыл долг.

Общее представление у нас уже есть об бэкграунде Андрея Костина, его человеческих качествах и потребностях. Теперь перейдем к его команде и чем он занимался 5 лет у власти в правоохранительной системе Украины. Как только Костин появился в ВР, он сразу выбрал нужный Комитет ВР, который имеет весомое влияние на правоохранителей. Стал замом. С первых дней сразу же начал лоббировать своих людей на «доходные посады». Дмитрий Вербицкий по квоте Костина был назначен заместителем прокурора Одесской области. Вербицкий — это кум Александра Козлова, правой руки , бизнес-фунта Костина. Вербицкого в 2018 году хотели выгонят из органов за неадекватные действия порочащие честь прокурора, однако за него вписалась семья Индыченко и ему дали возможность «дослужить до пенсии» обычным прокурором Раздельнянского района. Даже следователи полиции были в шоке от аппетитов Вербицкого. Он легко «собирал гонорары» со всех сторон уголовных дел, устраивая аукционы. Знал ли об этом Костин или положился только на рекомендации своего кума Козлова?

После назначения Андрея Костина на пост Генерального прокурора, буквально за короткое время, Дмитрий Вербицкий и Борис Индыченко (младший) получают жирные должности в Генералке. Вербицкий курирует всю экономику от прокуратуры, а Индыченко — следит за недрами и экологией. Также они имеют большое влияние на кадровое назначение среднего состава прокуратуры по всей Украине. Еще будучи заместителем прокурора Одесской области, Дмитрий Вербицкий, взял под контроль расхищения Леонидом Климовым сотни миллионов долларов рефинанса Нацбанка. Теперь пазл сложился и понимаем, что Андрей Костин напомнил Климову старые обиды 2008 года и взял под контроль разграбление активов Имексбанка-Черноморца. Семья Индыченко — это отдельная история на несколько томов. Ни дня не работая в бизнесе, сегодня эта семья живет в роскоши. Отец Бориса Индыченко (младший) — Борис , выходец из одесского УБОПА 90-х (уже упоминали в начале материала про него) сейчас начальник отдела в НАБУ, близкий друг Юрия Луценко, который его и привел в НАБУ, также, если ссылаться на СМИ, давно находится на агентском содержании международной мафии. С 90-х на него накопилось много компромата и он под колпаком. Ему удалось через НАБУ создать такие условия для Владимира Галантерника ( в СМИ пишут, как о хозяине города) при которых он вынужден был бежать из Одессы в Вену, но при этом продолжает также управлять всеми экономическими потоками Одессы. Но теперь он под контролем (к нему всегда есть доступ), а его активы и люди переходят к нужным для мафии людям. Индыченко входит в близкий круг первого заместителя НАБУ Гизо Углавы. Сомневаться даже не надо, что Индыченко ввел в курс грузинского друга, как зарабатывать на сливе информации и заказных делах.

Дмитрий Вербицкий недавно попал в скандал с покупкой дома за полмиллиона долларов. Расследования проводили журналисты Слидство.info. Из расследования было установлено, что люди авторитета Ангела передали Вербицкому дом за «какие-то услуги».

Интересная ситуация с кумом Костина, Александром Козловым, который остался «на хозяйстве» в Одессе. Ни одно назначения в прокуратуре не проходит без согласования Козлова и Вербицкого. Козлов контролирует десятки фирм-прокладок в портах, его часто можно увидеть в Облсовете и у руководства Одесского района. Козлову удается пристроил много нужных для себя людей в исполнительной власти области. Также очень интересная информация, которая была скрыта: это якобы покушение на Козлова, после которого он вынужден ходить с охраной. По слухам, Козлов-Костин позарились даже на интересы Ахметова в портах и тот вынужден был как-то реагировать.

Есть ли у кого-то есть еще сомнения, кто такой «чекушка» или «турист» (получил прозвища за частое нетрезвое состояние и командировки за границу) Андрей Костин? Какие могут быть у него результаты деятельности на благо Украины, борьбы с коррупцией в прокуратуре? Или мы будем уже больше верить аналитикам и экспертам, которые уверяют, что Андрей Костин развалил прокуратуру, провалил все реформы, допустил полную анархию в ведомстве? Будет неправильно, если дать ему возможность куда-то улизнуть по стопам экс-прокурора Ирины Венедиктовой, а следует однозначно наказать за коррупцию, кумовство и развал прокуратуры Украины".