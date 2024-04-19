Суперкомпьютер определил фаворита на победу в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» имеет больше всего шансов на победу в Лиге чемпионов этого сезона. Так считает суперкомпьютер, предсказанием которого поделилось издание Opta.

Вероятность победы клуба Андрея Лунина оценили в 39,31%. Процент выхода в финал составляет 66,33%. Напомним, мадридцы сыграют в полуфинале с «Баварией».

ПСЖ, который в 1/2 будет противостоять «Боруссии Дортмунд», является вторым фаворитом на победу в турнире — 27,41%. Выход в финал — 59,61%

«Бавария» идет третьей среди фаворитов на победу с показателем 16,9%. Выход в финал оценивается в 33,67%.

А замыкает список «Боруссия Дортмунд», которая имеет меньше шансов на победу — 16,38%. Выход в решающий матч составляет 40,39%.

Напомним, Месси рассказал, сколько еще планирует играть в футбол.