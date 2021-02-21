Наследного принца Великобритании хотели убить мороженым, – СМИ

Главное: Британская полиция предотвратила убийство наследника престола, принца Джорджа. По данным следствия, его планировали лишить жизни, отравив мороженое, королевская семья обычно покупает в супермаркете.

Детали: Полиции Великобритании удалось предотвратить убийство 7-летнего принца Джорджа. Как сообщает ТаблоID со ссылкой на местные СМИ, эта информация всплыла в ходе судебного процесса над неким «рэпером джихада» Сахайбом Абу, которого обвиняют в подготовке теракта.

Сам Абу виновным себя не признает, но против него свидетельствуют аудиозаписи разговоров, а также найденные в ходе обысков балаклавы, перчатки и меч, похожий на гладиаторский.

Разговорить Абу удалось сотруднику полиции под прикрытием, который связался со злоумышленником в Telegram. Они обсуждали возможность покупки огнестрельного оружия, и Сахайб рассказал о своем «брате», которого «неверные» посадили на 28 лет.

«Знаешь, какой у него был план? Вот там-то находится дом королевской семьи, пойти в ближайшее Sainsbury’s и подложить яд в мороженое», — якобы сообщил «рэпер» оперативнику, добавив, что по плану после этого мороженое будет куплено там для королевской семьи. «Они купят мороженое и, скорее всего, его съест их сын», — заключил он.

Автором этого адского плана считают пропагандиста ИГИЛ Хусейна Рашида, который в свое время размещал в сети призывы убить принца Джорджа. В 2018 г его приговорили к 25 годам тюрьмы.

В тему: 22 июля 2013 года у британского принца Уильяма и герцогини Кейт Миддлтон родился первенец, которого назвали Джорджем. На данный момент он занимает третье место в порядке наследования британского престола.