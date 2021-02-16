Коронавирус «косит» ряды соперника «Динамо» в Лиге Европы

Главное: Капитан бельгийского «Брюгге» Ханс Ванакен из-за позитивного теста на коронавирус не прилетит в Киев на матч с «Динамо». Также в Бельгии остаются еще два игрока, а также весь тренерский штаб команды.

Детали: Ближайший соперник киевского «Динамо» в Лиге Европы бельгийский «Брюгге» несет серьезные потери перед вылетом в Киев. В связи с позитивными тестами на коронавирус в столицу Украины не отправился весь тренерский штаб бельгийцев во главе с Филиппом Клеманом, а также несколько футболистов.

Среди них, в частности, капитан и лидер команды Ханс Ванакен, Стефано Денсвил и Матей Митрович. При этом тест Шарля де Кетеларе оказался негативным, хотя у него и были все признаки заболевания — он в Киев летит.

По информации бельгийской прессы, в клубе подтвердили все случаи, а также подтвердили, что все заболевшие отправились на самоизоляцию.

Вместо Филиппа Клемана командой в Киеве будут руководить наставник «Брюгге U-23» Рик де Мил и его помощник Тим Смолдерс.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Динамо» и «Брюгге» должен состояться в Киеве 18 февраля. Ответная встреча состоится через неделю в Бельгии, то есть и этот поединок все вышеперечисленные могут пропустить.

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