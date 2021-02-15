Зеленский закрыл «112 Украина» NewsOne и ZiК потому, что они обращали внимание на его невыполненные предвыборные обещания, - польские СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский — человек крайне амбициозный, который терпеть не может критику в свой адрес. Именно это стало одной из причин, по которым глава государства закрыл оппозиционные телеканалы «112 Украина» NewsOne и ZiК, — за то, что они обращали внимание на его невыполненные предвыборные обещания. Как сообщает 112.ua, об этом пишет польское издание «Страйк».

Издание отмечает, что закрытые каналы «конструктивно критиковали власть, имели большую и преданную аудиторию, а имена Дианы Панченко, Макса Назарова, Вячеслава Пиховшека, Вадима Дикого и других гарантировали высокий уровень дебатов, интервью и оригинальность программы».

«Частыми гостями здесь были комментаторы, которых не упоминали и недооценивали на государственных телеканалах и каналах, ассоциированных с олигархами, симпатизирующими Зеленскому и Порошенко. Известно, что симпатии телеканалов были скорее на стороне оппозиции, точнее в лице Виктора Медведчука, который вместе с другими оппозиционными политиками регулярно появлялся на экранах. Но достаточно ли в демократической стране объявить телеканалы «пророссийскими», обвинить их в поддержке «терроризма» и участии в нелегальной торговле углем из Донецкой и Луганской республик? Даже многие юристы и конституционалисты на Днепре говорят «нет», — отмечает издание.

Авторы публикации пишут, что избранный с большими надеждами в качестве антитезы предшественнику Петру Порошенко Зеленский де-факто не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний.

«Экономическая ситуация в стране резко ухудшилась, на востоке Украины нет мира, и Зеленский очень мало сделал для ее изменения. Пандемия убедительно доказала, что неолиберальные реформы (аналогичные реформам Бальцеровича в Польше) нанесли серьезный ущерб охране здоровья, промышленности и железнодорожному транспорту. Закон о торговле землей, который не поддержали почти 80% граждан Украины, был проведен при активном участии президента в результате назойливого давления со стороны МВФ, Всемирного банка и правительства США. На все эти элементы президентства ежедневно обращали внимание в программах только что закрытых телеканалов. Были показаны результаты опросов общественного мнения, которые показали, что из 75%, полученных Зеленским во втором туре последних выборов, осталось 30%. Возникающий кризис государства и правящего лагеря, сопровождаемый волной социальных протестов, вызывает ужас у Зеленского. Кроме того, этот человек СМИ и сцены, привыкший к аплодисментам, превращает свое правление в шоу, ненавидит критику», — говорится в статье.

Журналисты не исключают, что в будущем Зеленский понесет уголовное наказание за решение закрыть оппозиционные телеканалы.

«Есть еще один нюанс: Конституция Украины не предусматривает санкции против собственных граждан. Это тоже Зеленский проигнорировал, хотя в будущем ему может грозить даже уголовная ответственность. Он решил, что в ближайшей перспективе ему будет выгоднее исключить медиабазу оппозиции из информационного пространства. В любом случае неэффективно, потому что телеканалы продолжают работать на платформе YouTube», — пишут польские журналисты.

Как отмечает издание, закрытие президентом Владимиром Зеленским оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK для мировых СМИ — топ-тема уже более двух недель. Журналисты разных стран задают, по сути, один и тот же вопрос: почему глава украинского государства перешел «красную черту» и решился на откровенно незаконный шаг? И положило ли это событие началу построения диктатуры в стране?

Так, французский сайт новостей AgoraVox, в своем материале, со ссылкой на пользователей соцсетей отмечает, что «Зеленский только что перешел красную черту диктатуры, осмелившись сделать то, на что не осмелился даже Порошенко!»

«Зеленский оправдал свою цензуру тем, что заявил в Твиттере, что Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду, финансируемую агрессором...» Есть чем подавиться (желтым) смехом читая такой пост. Где доказательства того, что эти СМИ финансируются Россией? Где судебное разбирательство, приводящее к доказательствам этого? Где официальное объявление Украиной войны России, чтобы потенциально оправдать цензуру СМИ, «финансируемых страной-агрессором»??? И особенно если цензура и диктатура, которые проповедует постмайданская Украина, соответствуют «европейским ценностям», то европейцам пора задавать вопросы", — говорится в статье.

Авторы материала также напоминают, что европейские и международные федерации журналистов осудили такой шаг украинского президента.

«Европейские и международные федерации журналистов (FEJ и IFJ), похоже, не придерживаются той же концепции, что и Зеленский, о «европейских ценностях», поскольку они осудили закрытие этих трех телеканалов, которое они квалифицировали как запрет «внесудебного и политически мотивированная и явная атака на свободу прессы, которую необходимо срочно отменить», — пишет издание.