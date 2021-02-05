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Новости > Стало известно, когда Apple покажет свои бюджетные новинки

Стало известно, когда Apple покажет свои бюджетные новинки

Александр Панько
05.02.21 20:09
137
Стало известно, когда Apple покажет свои бюджетные новинки

Главное: Apple покажет бюджетные смартфоны. Но уже в следующем году.

Детали: Компания Apple покажет свой бюджетный смартфон iPhone SE в следующем году. Как отметил аналитик JP Morgan Уильям Янг, ее презентацию решили перенести.

Раньше планировалось, что бюджетная новинка появится уже в этом году.

Отмечается, что сейчас в компании «работают над третьим поколением iPhone SE, а поставщики готовят оснастку для комплектующих смартфона».

Ожидается, что трубка появится зимой 2022 года.

Информируется: «Внешность SE будет выполнена в стиле iPhone XR, смартфона, представленного в 2018 году».

Ожидается, что Apple представит еще один доступный смартфон, выполненный на основе iPhone 11.

Известно, что смартфоны получат чипсет A14 Bionic.

Пока их стоимость не разглашается.

В тему: составлен список самых производительных смартфонов этого года.

Тэги: Apple, мир, iPhone, технологии

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