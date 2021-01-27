Ермак пригрозил «слугам» лишением доплат если они не проголосуют за Витренко, - блогер

Глава Офиса президента Андрей Ермак пригрозил депутатам из «Слуги народа» лишить их ежемесячного «поощрения» в виде 20-30 тысяч долларов, если те не проголосуют за назначение Юрия Витренко на пост министра энергетики. Как сообщает vesti.ua, об этом в своем блоге на сайте « Корреспондент » написал блогер Никита Варламов.

По его словам, «Слуги народа» получили в январе всего по 5-6 тысяч долларов доплат. Остальное, уточнил блогер, будет выплачено после голосования за Витренко.

«Глава Офиса президента Андрей Ермак устал уговаривать отдельные группки „монолитной“ (три ха-ха) фракции „слуг“ голосовать так, как ему нужно. И он задействовал последний аргумент: деньги. Не секрет, что зе-депутаты каждый месяц получали пухленький конверт с зелеными бумажками „за лояльность“. Но в этом месяце, вместо 20-30 тысяч долларов, депутаты получили всего... 5-6 тысяч. А все из-за того, что депутаты уперлись рогом и ни в какую не хотят поддерживать кандидатуру Витренко на пост министра энергетики. Это ж как надо было довести Ермака, чтобы он пошел ва-банк, поставив ультиматум: кто в четверг не захочет быть „зеленой кнопочкой“ — положит зубы на полку», — отметил Варламов.

Он также добавил, что по слухам, на Витренко есть только 210 голосов при необходимых 226.

«В принципе, 16 голосов всегда можно добрать за счет послушной и всегда готовой группы «Довира». Вот теперь посмотрим, кто захочет вернуть свои «честно заработанные» 30 тысяч долларов, а кто готов жить «на одну зарплату», — резюмировал блогер.