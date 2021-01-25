Среди рыбаков, ушедших под лед на Черкащине, не выжил никто

Главное: Сегодня в Черкасской области спасатели нашли тела трех человек, провалившихся под лед накануне.

Детали: Вечером 24 января, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в с. Бучак Каневского района, в акватории реки Днепр, примерно 250 метров от берега провалились под лед три человека, среди которых ребенок 2010 года рождения. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спасатели обследовали более километра береговой линии.

На рассвете 25 января к поискам были привлечены отделения поисковых водолазно-спасательных работ и отделения беспилотных летательных аппаратов.

В итоге водолазам удалось поднять на поверхность тела всех погибших.

Спасатели в очередной раз призывают граждан воздержаться от выхода на лед в период колебания температурных показателей.

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