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Новости > Среди рыбаков, ушедших под лед на Черкащине, не выжил никто

Среди рыбаков, ушедших под лед на Черкащине, не выжил никто

Александр Панько
25.01.21 17:21
775
Среди рыбаков, ушедших под лед на Черкащине, не выжил никто

Главное: Сегодня в Черкасской области спасатели нашли тела трех человек, провалившихся под лед накануне.

Детали: Вечером 24 января, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в с. Бучак Каневского района, в акватории реки Днепр, примерно 250 метров от берега провалились под лед три человека, среди которых ребенок 2010 года рождения. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спасатели обследовали более километра береговой линии.

На рассвете 25 января к поискам были привлечены отделения поисковых водолазно-спасательных работ и отделения беспилотных летательных аппаратов.

В итоге водолазам удалось поднять на поверхность тела всех погибших.

Спасатели в очередной раз призывают граждан воздержаться от выхода на лед в период колебания температурных показателей.

В тему: Ранее стало известно, что в Черкасской области под лед провалились рыбаки. Их судьба была неизвестна.

Тэги: рыбак, происшествие, Черкасская область, криминал, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, новости Украины, Бучак

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