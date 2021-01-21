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Новости > Возомнил себя богом: стали известны подробности жестокой резни в Одессе

Возомнил себя богом: стали известны подробности жестокой резни в Одессе

Автор: «Фраза»
21.01.21 13:47
878
Возомнил себя богом: стали известны подробности жестокой резни в Одессе

Главное: Житель Одессы совершил жестокое двойное убийство, находясь под действием синтетических наркотических веществ. По данным СМИ, он возомнил себя богом и требовал поклонения.

Детали: 30-летний одессит, находясь в состоянии наркотического опьянения, отрезал голову собственному отцу, возомнив себя богом. Как сообщает «Думская» со ссылкой на местную полицию, убийца встретил полицейских, держа голову отца в руках и заявил, что «он бог, которому не поклоняются».

При этом на диване в его квартире лежал труп 53-летнего мужчины с вырезанными внутренними органами.

Второй жертвой стал 32-летний квартирант подозреваемого. Он убил его на кухне, нанеся многочисленные ножевые ранения шеи, руки, спины и брюшной полости.

С места преступления изъяли различные вещи, которые могут служить вещественными доказательствами, среди них 11 ножей.

По данным Страна.ua, мужчина убил двоих человек, будучи в состоянии наркотического опьянения. «Дома у него изъяли пакетики со следами каких-то кристаллов. Скорее всего это синтетические наркотики. После их употребления последствия бывают самые страшные. Кроме того, парень давно проявлял явные признаки психического расстройства», — рассказал журналистам источник в полиции.

По словам соседей, задержанный в последнее время сидел без работы и вел себя неадекватно. Он мог долгое время стоять на одном месте бормоча непонятные слова. В прошлом году его уволили из одного из одесских отелей за неадекватное поведение и употребление наркотиков.

В тему: 20 января 2021 года в Одессе полицейские задержали мужчину, который ходил по улице с человеческой головой в руках и обмотанный внутренностями. В его квартире обнаружили два изувеченных трупа.

Тэги: убийство, Одесса, СМИ, наркотики, криминал, расчленение, новости Украины

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