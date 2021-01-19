Ученые установили механизм долгосрочного иммунитета от коронавируса

Главное: Международная группа ученых подтвердила, что организм людей, переболевших коронавирусной болезнью COVID-19, способен бороться против повторного заражения благодаря клеткам, способным запоминать вирус.

Детали: Ученые из США и Швейцарии изучили 87 выздоровевших человек через 1,3 и 6,2 месяца после заражения коронавирусом. Как сообщает Lenta.ru, они выяснили, что несмотря на постепенное исчезновение антител к SARS-CoV-2 в организме поддерживается определенный уровень специфических B-клеток памяти, распознающих инфекцию в будущем.

Эти клетки возобновляют производство антител к коронавирусу в случае повторного проникновения в организм. Кроме того, антитела оказываются устойчивыми к мутациям SARS-CoV-2, что указывает на эволюцию гуморального ответа и поддержание иммунной реакции против мутировавших форм патогена.

Таким образом, подтверждается эффективность вакцинации в борьбе с распространением коронавирусного заболевания.

В тему: В конце 2020 года австралийские ученые установили, что у людей, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, вырабатывается долгосрочный иммунитет к инфекции. На данный момент срок его действия составляет не менее 8 месяцев.