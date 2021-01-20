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Новости > Названы препараты, которые могут спасти жизнь пациентам с тяжелой формой коронавируса

Названы препараты, которые могут спасти жизнь пациентам с тяжелой формой коронавируса

Александр Панько
19.01.21 20:36
1008
Названы препараты, которые могут спасти жизнь пациентам с тяжелой формой коронавируса

Главное: Тоцилизумаб и сарилумаб могут помочь спасти жизни пациентам с тяжелой формой коронавируса. Национальная служба здравоохранения США уже объявила о старте использования тоцилизумаба для лечения пациентов с коронавирусом.

Детали: Тоцилизумаб и сарилумаб — два препарата, которые используются для лечения ревматоидного артрита, — могут помочь спасти жизнь каждому 12-му пациенту интенсивной терапии с тяжелой формой Covid-19. К такому выводу пришли ученые в ходе международного исследования Remap-Cap, пишет The Guardian.

В клиническом исследовании Remap-Cap приняли участие более 3 900 пациентов с Covid-19 в 15 странах по всему миру. Результаты исследования 792 пациентов из шести стран показывают, что тоцилизумаб и сарилумаб снижают риск смерти при коронавируса.

Ученые наблюдали за взрослыми пациентами с Covid, которые получали поддержку органов в отделении интенсивной терапии. В течение 24 часов с этого момента им вводили тоцилизумаб и сарилумаб. После этого наблюдение за прогрессом пациентов велось как минимум 21 день.

Результаты исследования 792 пациентов из шести стран показывают, что тоцилизумаб и сарилумаб снижают риск смерти. В то время как госпитальная летальность составила 35,8% (142/397) для пациентов, получавших стандартную помощь, для тоцилизумаба она составила 28,0% (98/350) и 22,2% (10/45) для сарилумаба.

Объединение результатов для двух препаратов дало больничную летальность 27,3% (108/395) — снижение абсолютного риска смерти на 8,5 процентных пункта или относительное снижение на 24% — по сравнению с группой, которая получала стандартную помощь. Команда также обнаружила, что те, кто получал тоцилизумаб или сарилумаб, выздоравливали быстрее, покидая интенсивную терапию примерно на 7-10 дней раньше, чем те, кто получал стандартную помощь.

Несмотря на то, что результаты исследования еще не прошли экспертную проверку, Национальная служба здравоохранения США уже объявила о старте использования тоцилизумаба для лечения пациентов с коронавирусом.

В тему: В июне минувшего года в Оксфорде (Великобритания) прошло исследование, которое продемонстрировало, что противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди больных, получающих кислород — на 20%.

Тэги: общество, здоровье, лекарство, препараты, коронавирус

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