Коронавирус в Украине начал отступать?

Главное: В Украине зафиксировали 3 034 случаев COVID-19. Скончались 67 человек.

Детали: COVID-19 в Украине постепенно снижает обороты. Данные на понедельник, 18 января, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что за сутки зафиксировали 3 034 случаев коронавируса. Среди заболевших 107 детей и 87 медработников. При этом 1 304 человека были госпитализировано.

Проведено лишь 13 247 тестирований: методом ПЦР – 10 401, методом ИФА – 2 846.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве – 301 случай.

За сутки жертвами заразы стали 67 людей. Всего умерли уже 20 869 человек.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 163 716 человек, а выздоровели - 871 196 людей. Сейчас болеют 292 520 пациентов.

В тему: накануне мы писали, что заболеваемость коронавирусом в Украине снова пошла на спад.