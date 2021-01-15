В США сорвали репетицию инаугурации Байдена

Главное: Из-за угроз, связанных с безопасностью, властям США пришлось перенести репетицию инаугурации 46-го президента Джо Байдена. При этом сама церемония, как ожидается, пройдет, как было запланировано.

Детали: Репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая должна была состояться в это воскресенье, отложили из-за проблем безопасности. Как сообщает Politico со ссылкой на два источника, она должна состояться в понедельник, 18 января.

В этой связи команда Байдена также отменила поездку по железной дороге из Уилмингтона в Вашингтон, запланированную на понедельник.

Отметим, что Комитет по инаугурации президента отказался комментировать эти изменения, а Секретная служба и Объединенный комитет Конгресса по церемонии инаугурации не ответили на запросы журналистов.

Между тем, как сообщает «Интерфакс-Украина», вице-президент США Майк Пенс обязуется в соответствии с историческими традициями обеспечить безопасный переход власти к Байдену. По его словам 46-й президент с вице-президентом Камалой Харрис будут приведены к присяге 20 января «в соответствии с нашей историей и нашими традициями, а также таким образом, чтобы отдать честь американскому народу и Соединенным Штатам».

«Мы все пережили этот день — 6 января. И как ясно дал понять президент, мы привержены упорядоченному переходу и безопасной инаугурации», — добавил он.

В тему: В результате протестов в американской столице, вспыхнувших 6 января, погибли пять человек. Среди них ветеран ВВС США Эшли Бэбитт и создатель сайта Trumparoo, поддерживающего президента Дональда Трампа, Бенджамин Филипс, а также один полицейский.

Позже стало известно о самоубийстве полицейского, 15 лет проработавшего в охране Капитолия. А впоследствии выяснилось, что в тот же день покончил с собой один из участников штурма Капитолия, работавший банковским клерком в штате Джорджия.