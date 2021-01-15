Двукратный олимпийский чемпион по плаванию предстанет перед судом за штурм Капитолия

Главное: В США перед судом предстанет двукратный олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер. Его обвиняют в участии в беспорядках в Капитолии.

Детали: Двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию из США Клиту Келлеру предъявили обвинение в препятствовании правоохранительным органам, сознательном пребывании в здании с ограниченным доступом, а также в беспорядках на территории Капитолия. Как сообщает The New York Times, дело передано в федеральный суд США округа Колумбия.

Как сообщает Reuters, Келлера среди участников штурма Капитолия опознали журналисты. При этом они подчеркнули, что он не проявлял какой-либо агрессии.

Сам спортсмен от каких-либо комментариев отказывается и удалил свои учетные записи в социальных сетях.

Справка: Клит Келлер — американский пловец, чемпион Олимпийских игр в Афинах и Пекине, а также чемпион мира 2005 и 2007 гг в вольном стиле. Завершил спортивную карьеру в 2013 г и на данный момент является агентом по недвижимости.

В тему: В результате протестов в американской столице, вспыхнувших 6 января, погибли пять человек. Среди них ветеран ВВС США Эшли Бэбитт и создатель сайта Trumparoo, поддерживающего президента Дональда Трампа, Бенджамин Филипс, а также один полицейский.

11 января стало известно о самоубийстве полицейского, 15 лет проработавшего в охране Капитолия. А впоследствии выяснилось, что в тот же день покончил с собой один из участников штурма Капитолия, работавший банковским клерком в штате Джорджия.