Главные новости за 14 января 2021 года

— За минувшие сутки в Украине зарегистрировано почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев снова зафиксировано в Киеве.

— Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко убежден, что в Украине не могла пройти подпольная вакцинация от коронавируса.

— В Минобразования Украины утверждают, что почти все школы страны готовы к дистанционному обучению. И даже рассказали о важном новшестве, которое должно помочь как учителям, так и школьникам.

— Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о сокращении числа народных депутатов до 300, поданный президентом Владимиром Зеленским.

— Нижняя палата Конгресса США объявила импичмент действующему президенту Дональду Трампу. Таким образом он стал первым главой в истории этого государства, которому дважды объявляли импичмент. Однако для завершения процедуры необходимо решение Сената.

— В ВОЗ дали неутешительный прогноз на второй год пандемии коронавируса.

— Для того, чтобы взять под контроль пандемию коронавируса, нужно соблюдать противоэпидемические меры для снижения числа инфицированных.