В Украине второй год подряд дешевеет «борщевой набор»

Главное: За последний год в Украине подешевели все овощи, составляющие традиционный «борщевой набор».

Детали: С декабря 2019 г по декабрь 2020 г все овощи из «борщевого набора» подешевели от 6,3% до 42,9%. Как сообщает Государственная служба статистики, в частности, подешевели картофель — на 24,9% (до 10,15 грн за кг), репчатый лук — на 42,9% (до 5,12 грн за кг), свекла — на 17,3% (до 5,39 грн за кг).

Кроме того, на 21,5% (до 4,76 грн за кг) подешевела капуста, на 6,3% (до 6 грн за кг) — морковь.

В то же время яблоки за этот период подорожали на 11,4% и в декабре 2020 г в среднем по Украине стоили 18,21 грн за кг.

В тему: В последний раз «борщевой набор» в Украине дорожал в начале 2018 года.