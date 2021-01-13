В Кабмине обещают скорое снижение цен на газ

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал скорое снижение цен на газ для населения. Сегодня к правительственным планам были поданы «конструктивные предложения».

Детали: В ближайшее время Кабинет министров Украины примет решение, направленное на снижение цены на газ для населения. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.

По его словам, сегодня к правительственным планам были поданы «конструктивные предложения».

Он также заявил, что вместе с и. о. министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым провели встречу с народными депутатами фракции «Слуга народа». На встрече обсуждали ситуацию с тарифами на газ для населения.

«Представители Минэнерго и „Нафтогаза“ представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей. Спасибо нардепам за встречу и совместную работу. Нам важно было услышать конструктивные предложения по обоим планам. Это позволит как можно быстрее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ», — добавил Шмыгаль.

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