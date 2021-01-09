Стало известно, где во время локдауна можно купить кофе, сигареты и батарейки

Главное: В Министерстве здравоохранения пояснили, что во время локдауна запрещается работа бытовых магазинов. В то же время из киосков можно торговать кофе, сигаретами и батарейками.

Детали: Работа киосков, торгующих непродовольственными товарами, в период действия локдауна в Украине разрешена. Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова, такое решение принималось, поскольку риски инфицироваться на открытом воздухе значительно меньше, чем в помещении. «Постановление не предусматривает прекращения такой деятельности, поэтому из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками», — заявил Степанов, добавив, что карантинные меры ограничивают прием посетителей на торговых площадях, тогда как в киосках такого приема посетителей не предусматривается.

Как объяснил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, к предыдущим карантинным ограничениям, которые применяло правительство, у представителей бизнеса возникали вопросы. «Например, почему те же игрушки разрешались к продаже в супермаркетах, торгующих в основном продуктами, а в специализированных игрушечных магазинах не разрешались. Такие же вопросы были и к одежде, обуви, посуде и т. д.», — рассказал он, подчеркнув, что все это не является предметами первой необходимости, но их наличие в супермаркетах приводило к тому, что люди ехали к этому маркету исключительно за игрушками, одеждой, обувью, посудой, а не за продуктами питания.

«Поэтому увеличивалась мобильность и нарушался принцип карантина. К тому же это было нарушением конкурентных условий между различными формами торговли, и страдали именно специализированные магазины», — добавил главсанврач.

Что касается продажи табачных изделий в пределах торговых площадей супермаркетов, то, как объяснили в правительстве, они не подпадают под запрет, поскольку среди кодов КВЭД, которые утверждены приложением к постановлению № 1236 и определяют перечень запрещенных видов экономической деятельности во время карантина зимних каникул, торговля табачными изделиями отсутствует.

Другие магазины могут торговать исключительно товарами, относящимися к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли такими товарами, а также топливом.

Продажа других групп товаров разрешается только с осуществлением адресной доставки заказов.

В тему: 8 января 2021 года в Украине вступили в силу усиленные карантинные ограничения.

Напомним: 9 декабря 2020 года Кабинет министров Украины принял решение о введении в стране локдауна с 8 по 25 января 2021 года. Тогда же была опубликована инфографика, описывающая его условия.

4 января представительство Американской торговой палаты в Украине сообщили о том, что в соответствии с решением правительства на период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса. При этом подчеркивалось, что другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой. В частности, речь идет о бытовой химии и инструментах, одежде, лампочках и батарейках.

5 января Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил эту информацию, но допустил, что эти нормы могут быть изменены в ближайшее время.