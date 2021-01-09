Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно, где во время локдауна можно купить кофе, сигареты и батарейки

Стало известно, где во время локдауна можно купить кофе, сигареты и батарейки

Александр Панько
09.01.21 08:59
770
Стало известно, где во время локдауна можно купить кофе, сигареты и батарейки

Главное: В Министерстве здравоохранения пояснили, что во время локдауна запрещается работа бытовых магазинов. В то же время из киосков можно торговать кофе, сигаретами и батарейками.

Детали: Работа киосков, торгующих непродовольственными товарами, в период действия локдауна в Украине разрешена. Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова, такое решение принималось, поскольку риски инфицироваться на открытом воздухе значительно меньше, чем в помещении. «Постановление не предусматривает прекращения такой деятельности, поэтому из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками», — заявил Степанов, добавив, что карантинные меры ограничивают прием посетителей на торговых площадях, тогда как в киосках такого приема посетителей не предусматривается.

Как объяснил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, к предыдущим карантинным ограничениям, которые применяло правительство, у представителей бизнеса возникали вопросы. «Например, почему те же игрушки разрешались к продаже в супермаркетах, торгующих в основном продуктами, а в специализированных игрушечных магазинах не разрешались. Такие же вопросы были и к одежде, обуви, посуде и т. д.», — рассказал он, подчеркнув, что все это не является предметами первой необходимости, но их наличие в супермаркетах приводило к тому, что люди ехали к этому маркету исключительно за игрушками, одеждой, обувью, посудой, а не за продуктами питания.

«Поэтому увеличивалась мобильность и нарушался принцип карантина. К тому же это было нарушением конкурентных условий между различными формами торговли, и страдали именно специализированные магазины», — добавил главсанврач.

Что касается продажи табачных изделий в пределах торговых площадей супермаркетов, то, как объяснили в правительстве, они не подпадают под запрет, поскольку среди кодов КВЭД, которые утверждены приложением к постановлению № 1236 и определяют перечень запрещенных видов экономической деятельности во время карантина зимних каникул, торговля табачными изделиями отсутствует.

Другие магазины могут торговать исключительно товарами, относящимися к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли такими товарами, а также топливом.

Продажа других групп товаров разрешается только с осуществлением адресной доставки заказов.

В тему: 8 января 2021 года в Украине вступили в силу усиленные карантинные ограничения.

Условия карантина зимних каникул, действующего с 8 по 24 января в Украине

Напомним: 9 декабря 2020 года Кабинет министров Украины принял решение о введении в стране локдауна с 8 по 25 января 2021 года. Тогда же была опубликована инфографика, описывающая его условия.

4 января представительство Американской торговой палаты в Украине сообщили о том, что в соответствии с решением правительства на период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса. При этом подчеркивалось, что другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой. В частности, речь идет о бытовой химии и инструментах, одежде, лампочках и батарейках.

5 января Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил эту информацию, но допустил, что эти нормы могут быть изменены в ближайшее время.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Министерство здравоохранения Украины, здоровье, торговля, карантин, магазин, сигареты, батарейка, Виктор Ляшко, Максим Степанов, новости Украины, локдаун

Комментарии

Статьи

08.01.21 09:40

Украинский арсенал: бронекаски

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
09.01.21 08:41

Фильм «Тростинка на ветру»: советский Гамлет в юбке

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Под грифом секретности... В Киеве от коронавируса вовсю прививаются топ-чиновники и бизнесмены
06.01.21 11:57

Под грифом секретности... В Киеве от коронавируса вовсю прививаются топ-чиновники и бизнесмены

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Стало известно, где во время локдауна можно купить кофе, сигареты и батарейки

Стало известно, где во время локдауна можно купить кофе, сигареты и батарейки
09.01.21 08:59
746
Последние новости
09.01.21 11:06

Американские ученые обнаружили крайне необычный симптом рака
09.01.21 08:59

Стало известно, где во время локдауна можно купить кофе, сигареты и батарейки
08.01.21 14:40

Украинцев предупредили, что со следующей недели ударят крепкие морозы
08.01.21 14:33

Цена Bitcoin установила впечатляющий рекорд
08.01.21 13:59

Мировые СМИ широко обсуждают возможность производства вакцины в Украине и клинических исследований комбинации «Спутника V» и AstraZeneca
08.01.21 11:02

«Схема» чипа 5G, который вживляют с вакциной от коронавируса, оказалась от гитарной педали
08.01.21 10:37

Первый зимний трансфер «Динамо» отменяется
Фото и Видео
В Киеве задержана опасная банда последователей австралийского террориста Брентона Тарранта с «Гитлером» во главе
В Киеве задержана опасная банда последователей австралийского террориста Брентона Тарранта с «Гитлером» во главе
В Киеве задержана опасная банда последователей австралийского террориста Брентона Тарранта с «Гитлером» во главе
В Киеве задержана опасная банда последователей австралийского террориста Брентона Тарранта с «Гитлером» во главе
В Китае два робота поссорились из-за желания услужить человеку
В Китае два робота поссорились из-за желания услужить человеку
Аваков пообещал «националистам» и «бандюкам» «демонстративную, неадекватную» реакцию
Аваков пообещал «националистам» и «бандюкам» «демонстративную, неадекватную» реакцию
На Волыни задержали подполковника, который за взятку «отмазывал» от армии
На Волыни задержали подполковника, который за взятку «отмазывал» от армии
В Киеве на Жулянах женщина выбросила 3-летнего ребенка с 8 этажа
В Киеве на Жулянах женщина выбросила 3-летнего ребенка с 8 этажа
Фотографу удалось заснять в украинских Карпатах редкую краснокнижную рысь
Фотографу удалось заснять в украинских Карпатах редкую краснокнижную рысь
Красный Ferrari Трампа хотят продать за колоссальные деньги
Красный Ferrari Трампа хотят продать за колоссальные деньги
Карантин не помеха: иностранцы расфасовали во Львове более 1 тонны героина
Карантин не помеха: иностранцы расфасовали во Львове более 1 тонны героина
Опубликована впечатляющая подборка боксерских нокаутов 2020 года
Опубликована впечатляющая подборка боксерских нокаутов 2020 года
На Днепропетровщине неизвестные изверги взорвали петарду во рту у молодого парня
На Днепропетровщине неизвестные изверги взорвали петарду во рту у молодого парня
fraza.com
Новости блогосферы
06.01.21 10:38

Почему замалчивают ситуацию с эпидемией COVID19 на Кубе?
30.12.20 11:20

Предварительные итоги 2020 года
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.