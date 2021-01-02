В Украине смертность от COVID-19 резко снизилась

Главное: За сутки жертвами COVID-19 в Украине стал 51 человек. Данные на 2 января.

Детали: Смертность от COVID-19 в Украине заметно снизилась. Данные на субботу, 2 января, публикует СНБО.

Отмечается, что за сутки выявили еще 5 038 случаев заразы. Было проведено лишь 17 930 тестов: методом ПЦР – 14 975, методом ИФА – 2 955.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве – 112 случаев.

Известно, что за указанный период заболели 182 ребенка и 131 медработник.

Жертвами заразы стал 51 человек. Всего коронавирус забрал уже 18 731 жизней.

С начала пандемии заболели 1 069 517 человек, а выздоровели 722 615 людей.

В тему: накануне мы писали, что жертвами коронавируса в Украине стали еще 147 человек.