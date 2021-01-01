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Новости > Ученые нашли в космосе нечто странное

Ученые нашли в космосе нечто странное

Александр Панько
01.01.21 11:53
465
Ученые нашли в космосе нечто странное

Главное: Международная группа астрономов обнаружила во Вселенной новую гигантскую структуру, которая представляет собой сверхскопление, состоящее из восьми скоплений галактик.

Детали: Исследователи проанализировали данные, полученные рентгеновским телескопом eROSITA и выяснили, что красное смещение новой космологической структуры составляет 0,36, что соответствует расстоянию около четырех миллиардов световых лет. Как сообщает Lenta.ru, скопление eFEDS J093513.3+004746, расположенное в северной части сверхскопления, является самым массивным и ярким из восьми — его масса оценивается в 580 триллионов солнечных масс.

Наименее массивные скопления eFEDS J093546.4-000115 и eFEDS J093543.9-000334 имеют массу около 130 триллионов солнечных масс. Массы остальных пяти скоплений оцениваются от 140 до 250 триллионов солнечных масс.

Ученые также выявили радиогало, объединяющее две радиореликвии (диффузные радиоисточники синхротронного происхождения), которые располагаются в северной и юго-восточной областях самых северных скоплений. Их наличие свидетельствует о процессе слияния скопления.

В тему: В августе 2020 года NASA взялось за изменение распространенных названий различных космических объектов в рамках политики этнического многообразия и равенства. Первыми «жертвами» новой политики стали «Туманность эскимоса» и «Галактика сиамских близнецов».

Тэги: Вселенная, галактика, космос, наука

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