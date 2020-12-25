Янык, Зеленский, Империя, Нева: стало известно, как украинцы называли своих детей в уходящем году

Главное: Самыми необычными именами, которые украинцы давали своим детям в 2020 году, стали Янык, Князь, Нева и Империя.

Детали: Наиболее частыми женскими именами, которыми украинцы называли своих детей в 2020 году, стали Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия и Виктория. Как сообщает «Сегодня» со ссылкой на заместителя министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольгу Онищук, наиболее частыми мужскими именами стали Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Данил и Дмитрий.

В то же время, по данным Министерства юстиции Украины, среди наиболее необычных имен, которыми в уходящем году называли девочек, значатся Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель и Нева.

Что касается мальчиков, то здесь зарегистрированы такие имена как Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц и Парижан.

В тему: 18 июня 2020 года юго-западное межрегиональное управление Министерства юстиции рассказало самых редких и самых распространенных именах, зарегистрированных за последние несколько месяцев. Среди них оказалось имя Зеленский.

Впоследствии выяснилось, что так своего сына назвала одна из жительниц табора ромов в Ужгороде. Полное имя ребенка — Дьопйош Зеленский Евгеньевич.