Снег парализовал движение почти во всем Киеве

Главное: В связи с сильным снегопадом, начавшемся днем 23 декабря, в Киеве возникли огромные автомобильные заторы.

Детали: Сегодня днем в связи с сильным снегопадом на дорогах Киева возникли множественные пробки. Как свидетельствуют данные картографического сервиса Google, на правом берегу города стоят просп. Степана Бандеры, ул. Набережно-Рыбальская, Набережно-Крещатицкая, Чорновола, Сечевых Стрельцов, Крещатик.

Большое скопление автомобилей также наблюдается на ул. Богдана Хмельницкого, Большой Васильковской, бул. Леси Украинки, Набережном и Надднепрянском шоссе.

Кроме того, пробки тянутся от Житомирского шосcе через весь просп. Победы и бульвар Тараса Шевченко.

На левом берегу движение затруднено на бул. Перова, Броварском просп., в районе Дарницкой площади и м. Левобережная, а также на подъезде к Южному мосту.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на данный момент на дорогах работает 71 бригада из 480 работников и 371 единица техники для уборки снега.

В тему: 11 декабря 2020 года непогода привела к транспортному коллапсу в Киеве. Улицы столицы из-за сильного гололеда превратились в каток.