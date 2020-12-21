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Новости > В Украине создали тест, способный одновременно выявлять коронавирус и грипп

В Украине создали тест, способный одновременно выявлять коронавирус и грипп

Агата Кловская
21.12.20 14:45
752
В Украине создали тест, способный одновременно выявлять коронавирус и грипп

Главное: Украинские ученые разработали тест полимеразной цепной реакции, который позволяет в одном анализе определить наличие в организме сразу трех вирусов: SARS-CoV-2, а также штаммов А и В вируса гриппа.

Детали: Ученые Института молекулярной биологии и генетики сообщили о разработке комбинированного ПЦР-теста, который позволяет в одном анализе определить наличие в организме человека сразу трех вирусов. Как сообщается на официальной странице учреждения в Facebook, речь идет о коронавирусе SARS-CoV-2 и штаммах А и В вируса гриппа.

Проведение такого комбинированного теста длится около 6 часов.

По словам директора института, академика Михаила Тукало, «новые ПЦР-тесты проверены на образцах от больных, которые были переданы нам Центром общественного здоровья в Киеве».

Отмечается, что из-за сходства коронавируса с симптомами гриппа, такой ПЦР-тест особенно актуален сейчас, когда в Украине ожидают сезонную эпидемию гриппа.

Более того, на данный момент ученые работают над разработкой тест-системы, которая позволит определить сразу 5 вирусов. «Ученые нашего института завершают разработку теста, который позволит в процессе одного анализа определить наличие в организме человека сразу пяти вирусов, в частности, очень коварных в отношении детей — риновируса и кори», — заключил Тукало.

В тему: 19 марта 2020 года Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины сообщил о завершении разработки тест-системы для диагностики коронавируса 2019-nCoV, однако пожаловался на недостаток финансирования.

Спустя неделю сотрудников института отправили в отпуск за свой счет.

Тэги: Украина, грипп, медицина, здоровье, наука, тестирование, технологии, новости Украины, коронавирус, Михаил Тукало

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