Скончался Геннадий Кернес

Главное: В немецкой клинике умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов.

Детали: В Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он проходил лечение от коронавируса в берлинской клинике с сентября. Об этом в Telegram сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс.

По его словам, Кернес скончался в ночь на 17 декабря. У него остановилось сердце.

«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг», — написал Фукс.

Эту информацию подтвердил сын Кернеса Родион Гайсинский, а также жена мэра Харькова Оксана Гайсинская.

В тему: В середине сентября Геннадий Кернес, заразившийся коронавирусом, отправился на лечение в Германию.

С тех пор по поводу его персоны ходит немало слухов. Вплоть до того, что Кернес умер.