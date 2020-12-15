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Новости > В работе YouTube и сервисов Google произошел масштабный сбой

В работе YouTube и сервисов Google произошел масштабный сбой

Агата Кловская
14.12.20 16:30
1381
В работе YouTube и сервисов Google произошел масштабный сбой

Главное: Пользователи по всему миру испытывали проблемы с работой Google, Gmail и YouTube. Этот сбой назвали беспрецедентным.

Детали: В сети зафиксировали очередной глобальный сбой — трудности с работой Google, Gmail и YouTube возникли практически по всему миру.

Как сообщает «Mirror», проблемы начались около 13:00 по Киеву и затронули интернет-пользователей во всем мире. Отмечается, что большинство людей, сообщавших о проблемах с YouTube, жаловались на невозможность получить доступ к сайту — таких 54%. Еще 42% не могли смотреть видео, а 3% — не могли войти в систему.

Вместе с тем 75% пожаловавшихся на сбой не смогли войти в Gmail, 15% — не смогли получить доступ к веб-сайту и 8% не получали сообщения.

Специализированное издание TechCrunch оценило нынешний сбой как «беспрецедентный». Несколько сервисов Google полностью вышли из строя. Gmail, YouTube, Google Drive, Google Docs, Maps, Adwords и AdSense, а также Google Pay испытывают перебои в работе.

В 14:33 по Киеву YouTube и не работавшие сервисы Google вернулись в строй.

В тему: 20 августа у популярной почты Gmail случился сбой в работе. Проблемы ощутили на себе и в Украине.

Тэги: Google, Интернет, YouTube, сбой

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