Главные новости за 9 декабря 2020 года

— Кабмин принял решение о введении локдауна в виде «зимних каникул ради безопасности» с 8 по 25 января 2021 года. По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, это необходимо, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может возникнуть после новогодних праздников.

— Кабмин принял решение о продлении режимов карантина и чрезвычайной ситуации в Украине до конца февраля 2021 года. При этом были сделаны некоторые послабления для заведений общественного питания.

— Кабмин намерен провести Всеукраинскую перепись населения в 2023 году. Ожидается, что на это уйдет около 7,3 млрд гривен. Начиная с 2030 года перепись будет проводиться на основе национальных реестров.

— Коронавирус в Украине установил новый антирекорд. За сутки скончались 276 людей.

— Геннадий Кернес вступил в должность городского главы Харькова, не присутствуя на первой сессии городского совета нового созыва.

— «Укрпочта» предупреждает о появлении электронных писем в адрес пользователей почтовых операторов с требованием доплатить пошлину за международный перевод. В компании призывают не реагировать на них, так как это мошенническая рассылка, направленная на завладение данными банковских карточек граждан.

— В торговом центре Ocean Plaza в Киеве охрана напала на посетителя, который вместо медицинской маски прикрыл лицо шарфом.

— В центре Полтавы горит здание кинотеатра им. И. П. Котляревского, построенное в начале XIX века.

— Украина поднялась в таблице коэффициентов УЕФА. Мы обогнали шотландцев.

— Число беженцев в мире растет. Появились данные ООН.

— В Арктике рекордно потеплело. Появился отчет.

— Матч последнего тура Лиги Чемпионов между французским «ПСЖ» и турецким клубом «Истанбул» оказался прерван после высказываний резервного арбитра из Румынии. Его обвинили в расизме из-за слова «negro», которое в румынском языке обозначает черный цвет.

— COVID-19 наносит вред глазам. Об этом говорят ученые.