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Новости > Ученые доказали, что стресс и онкология взаимосвязаны

Ученые доказали, что стресс и онкология взаимосвязаны

Агата Кловская
03.12.20 20:02
905
Ученые доказали, что стресс и онкология взаимосвязаны

Главное: Стресс вызывает рецидив рака. Это доказали ученые.

Детали: Международная группа ученых из института Вистара в Филадельфии (США) сделала важное открытие. Как цитирует их издание Science Translational Medicine, они выяснили, что между стрессом и раком есть связь.

Специалисты говорят, что норадреналин (гормон, выделяющийся в стрессовых ситуациях) реактивирует раковые клетки, что может вызвать опасный рецидив онкологического заболевания.

Поясняется, что подобный рецидив является одной из главных причин смерти больных онкологией.

Эксперты говорят: «Зачастую он появляется, когда спящие опухолевые клетки, которые распространялись на ранних стадиях рака, но потом были подавлены, снова становятся активными. До сих пор ученые не знали, что может вызвать повторное пробуждение раковых клеток».

В их отчете говорится: «Уровень норадреналина в крови резко повышается при стрессовых состояниях, шоке, травмах, тревоге, страхе, нервном напряжении. Даже при резком подъеме со стула содержание гормона в плазме крови человека уже через минуту возрастает в несколько раз».

В тему: ранее врач рассказал, кому вакцина от коронавируса не нужна.

Тэги: ученые, мир, рак, стресс, онкология

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