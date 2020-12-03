Обама сделал неожиданное заявление

Главное: Барак Обама хочет привиться от коронавируса. Он собирается сделать это публично.

Детали: Бывший президент США Барак Обама заявил, что хочет привиться от коронавируса. Политик пожелал сделать это публично.

Он сказал местным СМИ: «Я даже могу показать это по телевидению или снять на камеру, чтобы люди знали, что я доверяю науке. Я полностью доверяет американским ученым, таким как главный инфекционист Энтони Фаучи. Если он скажет мне, что эта вакцина безопасна и что я могу привиться, то я обязательно ее сделаю».

Барак Обама сказал: «Только прививки помогли практически искоренить такие болезни, как полиомиелит, и предотвратить массовую смертность от кори или оспы».

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