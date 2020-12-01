Карантин выходного дня в Украине продлевать не будут

Главное: В Украине не собираются продлевать карантин выходного дня. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Детали: Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство не намерено продлевать карантин выходного дня. Об этом сообщают «Вести».

Он заверил, что окончательные результаты карантина выходного дня будут известны уже на следующей неделе. Министр напомнил, что инкубационный период коронавируса составляет от 14 до 21 дня.

«В середине этой недели мы будем в состоянии дать предварительные результаты карантина выходного дня. Но напомню, что первые выходные прошли, когда практически не придерживались карантина выходного дня», — сказал Степанов.

Он подчеркнул, что уже видна тенденция к уменьшению динамики заражения коронавирусом.

«Не думаю, что мы будем подавать такое предложение», — отметил министр, отвечая на вопрос, будут ли продлевать карантин выходного дня.

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