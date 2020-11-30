В черкасской больнице больных коронавирусом лечат на ощупь

Главное: Из-за проблем с электроснабжением в черновицкой больнице № 1 людей, больных коронавирусом, лечат при свечах.

Детали: В Черновцах в городской больнице № 1 наблюдаются проблемы с электроснабжением. Из-за замыкания проводки в двух палатах, в которых лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, погас свет. Об этом на заседании Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает АСС.

Она рассказала, что о том, что в палатах Черновицкой городской больницы № 1 нет света, ей сообщили больные. Поэтому пациенту делали укол при свече.

«Накануне мне отчитались, что больница полноценно обеспечена автономными средствами питания, а здесь появляется такое сообщение. Как мне на это реагировать?» — возмутилась Наталья Гусак.

В управлении медицинского обслуживания в сфере здравоохранения Черновицкого городского совета эту информацию подтвердили. Проводка действительно сгорела в 1 и 2 палатах. Проблемы ликвидировали собственными силами, а пациентов планировали перевести в другую палату, но не успели.

«Прошу каждый подобный случай воспринимать так, будто в палате без света — ваши или мои родственники» — отметила Наталья Гусак.

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