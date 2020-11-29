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Новости > Британские ученые выяснили кое-что интересное о настенных росписях индейцев

Британские ученые выяснили кое-что интересное о настенных росписях индейцев

Агата Кловская
29.11.20 13:50
315
Британские ученые выяснили кое-что интересное о настенных росписях индейцев

Главное: Британские ученые выяснили, что древние люди выражали через наскальные рисунки свой галлюциногенный опыт.

Детали: Археологи из Университета Центрального Ланкашира в Великобритании обнаружили на потолке калифорнийской пещеры доисторические изображения растения дурмана Datura wrightii, которое исторически использовалось во время церемониальных обрядов как галлюциноген. Как сообщает Lenta.ru, также были обнаружены биологические образцы с алкалоидами (скополамином и атропином) дурмана, которые употреблялись древними людьми во время ритуалов, проводившихся под наскальным рисунком.

При этом, по мнению специалистов, сам рисунок был сделан не под воздействием растительных веществ, а выражал признательность коренных жителей Калифорнии священному цветку.

Как утверждают исследователи, это открытие дает более глубокое понимание жизни коренных американских общин и их взаимоотношений с поздних доисторических времен вплоть до колониального периода.

Галлюциногенные растения служили не только источником творческого вдохновения для древних людей, но и занимали центральное место в обрядах и формировании общинного строя.

В тему: В начале 2017 года китайские археологи обнаружили в провинции Хэнань древнюю гробницу c изображением, возраст которой превышает 1,4 тысячи лет. Эксперты отмечают, что обнаруженное изображение является самым древним среди известных подобных настенных росписей, найденных учеными в этой местности.

В середине 2017 года археологи из Йельского университета в США и Королевского музея искусства и истории в Брюсселе обнаружили самые древние монументальные иероглифы, нанесенные на камень. Возраст надписей, найденных на месте раскопок древнеегипетского города Эль-Каб, составляет более пяти тысяч лет.

Тэги: США, Великобритания, история, археология, рисунок, индейцы, галлюциноген

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