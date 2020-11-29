Британские ученые выяснили кое-что интересное о настенных росписях индейцев

Главное: Британские ученые выяснили, что древние люди выражали через наскальные рисунки свой галлюциногенный опыт.

Детали: Археологи из Университета Центрального Ланкашира в Великобритании обнаружили на потолке калифорнийской пещеры доисторические изображения растения дурмана Datura wrightii, которое исторически использовалось во время церемониальных обрядов как галлюциноген. Как сообщает Lenta.ru, также были обнаружены биологические образцы с алкалоидами (скополамином и атропином) дурмана, которые употреблялись древними людьми во время ритуалов, проводившихся под наскальным рисунком.

При этом, по мнению специалистов, сам рисунок был сделан не под воздействием растительных веществ, а выражал признательность коренных жителей Калифорнии священному цветку.

Как утверждают исследователи, это открытие дает более глубокое понимание жизни коренных американских общин и их взаимоотношений с поздних доисторических времен вплоть до колониального периода.

Галлюциногенные растения служили не только источником творческого вдохновения для древних людей, но и занимали центральное место в обрядах и формировании общинного строя.

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