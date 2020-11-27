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Новости > Пьяный мужик устроил стрельбу в самом центре Киева, не желая одевать медицинскую маску

Пьяный мужик устроил стрельбу в самом центре Киева, не желая одевать медицинскую маску

Автор: «Фраза»
27.11.20 14:40
1449
Пьяный мужик устроил стрельбу в самом центре Киева, не желая одевать медицинскую маску

Главное: В Киеве на Печерске пьяный мужчина зашел в аптеку без защитной маски и устроил стрельбу после того, как охрана вывела его из помещения.

Детали: Сегодня в полицию Киева поступило сообщение о том, что на ул. Бассейной неизвестный совершает хулиганские действия. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, на вызов сразу выехали патрульные и следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что выпивший мужчина зашел в аптеку, где работники и посетители сделали ему замечание за отсутствие защитной маски. Когда мужчина отказался надевать средство индивидуальной защиты и покидать помещение, а также начал нецензурно выражаться, заведующая вызвала наряд частной охраны, который по прибытию вывел правонарушителя на улицу.

После этого мужчина достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт.

Правоохранители задержали нарушителя на месте происшествия, изъяли у него предмет, похожий на стартовый пистолет, и патроны к нему.

Начато уголовное производство по статье о хулиганстве. Кроме того, за нарушение правил карантина на задержанного составили административный протокол.

В тему: 6 ноября 2020 года в Шевченковском районе Киева из трамвая ногами вытолкали девушку, которая не надела защитную маску.

Тэги: Киев, карантин, стрельба, аптека, криминал, Печерск, новости Украины, коронавирус, медицинская маска

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