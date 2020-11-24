В афинской канализации случайно обнаружили бюст божества возрастом более 2 тыс. лет

Главное: Рабочие случайно нашли античный бюст бога Гермеса во время работ в канализации Афин. По данным историков, он был создан более 2300 лет назад.

Детали: В середине ноября во время работ в дренажной системе Афин рабочие обнаружили бюст древнегреческого бога Гермеса. Как сообщает Lenta.ru, ее нашли в стене дренажного протока под площадью Агия Ирини. Скульптура находилась на глубине одного метра под землей и хорошо сохранилась. Предположительно, статую изготовили на рубеже IV и III веков до н. э.

Изваяние создано в стиле древнегреческого скульптора Алкамена, который работал в первой половине V века до нашей эры. Его голова Гермеса Пропилейского, которая когда-то стояла на входе в Афинский Акрополь, вдохновила множество более поздних копий.

Двухтысячелетний бюст был одной из герм — статуй, которые использовались как уличные указатели в античных Афинах. Слово «герма» переводится как «груда камней». Такие статуи одновременно представляли собой культовые объекты и служили дорожными ориентирами.

Отметим, что в отличие от традиционных описаний Гермеса как юноши, найденный бюст представляет бога как человека зрелого возраста.

Как и другие боги и богини, Гермес выполнял множество ролей. Некоторые почитали его как бога плодородия, другим он был известен как посланник богов, воплощенный в теле молодого человека с крыльями. Главной ролью Гермеса было покровительство путешественникам и торговцам.

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