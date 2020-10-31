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Новости > Древние египтяне пользовались чернилами, которые европейцы открыли лишь спустя 1,5 тыс. лет

Древние египтяне пользовались чернилами, которые европейцы открыли лишь спустя 1,5 тыс. лет

Александр Панько
31.10.20 13:04
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Древние египтяне пользовались чернилами, которые европейцы открыли лишь спустя 1,5 тыс. лет

Главное: Ученые из Франции и Дании смогли определить состав чернил, которыми пользовались египтяне в начале нашей эры. Оказалось, что они состоят из железа и свинца. Аналогичные чернила в Европе начали применяться лишь в эпоху Возрождения.

Детали: Группа ученых из Франции и Дании раскрыла тайну чернил, которые использовались в Древнем Египте для написания текстов на папирусе в 100-200 г н. э. Как сообщает Lenta.ru, в результате исследования, проведенного при помощи европейского источника синхротронного излучения ESRF, выяснилось, что египтяне использовали технологию, которая появилась в Европе лишь спустя 1,5 тысячи лет.

Как показал рентгенофлуоресцентный анализ веществ в составе красных и черных чернил на 12 папирусах библиотеки храма Тебтунис, включая фрагменты магического и астрологического трактата, для изготовления чернил древние египтяне использовали железо и свинец. При этом железо, скорее всего, входило в состав охры, а свинец применялся для того, чтобы чернила быстрее сохли.

По словам ученых, такие сложные чернила мог изготовить лишь человек со специальными знаниями и навыками.

Соединения, содержащие свинец, а также серу и фосфор, проникали в клеточные стенки папируса, изготовленного из одноименного растения, и обволакивали частицы охры, создавая эффект кофейного пятна вокруг красных букв. Это указывает на то, что египтяне тонко измельчали свинец, так что его частицы могли легко рассеиваться вокруг более крупных частиц. Однако остается неизвестным происхождение сульфатов и фосфатов свинца: присутствовали ли они в чернилах изначально или образовались с течением времени.

Отметим, что в Древнем Египте черные чернила использовали для написания основной части текста, а красные чернила часто применяли для выделения заголовков, инструкций или ключевых слов.

Таким образом, египтяне предвосхитили методы рисования, разработанные европейцами лишь в XV в, в эпоху Возрождения, когда художники начали использовать соединения свинца для сушки красок.

В тему: Осенью 2015 года ученые выяснили, что глиняный черепок (остракон) 15 века до н. э. со списком слов на древнеегипетском языке оказался древнейшим на планете абецедарием — обучающим списком букв и слов в алфавитном порядке.

Тэги: история, Египет, археология, наука, Франция, Дания, папирус

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