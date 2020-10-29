Донецк уже представил компромиссную дорожную карту по урегулированию конфликта на Донбассе. Сдержит ли слово украинская сторона? — блогер

Донецк уже представил компромиссную дорожную карту по урегулированию конфликта на Донбассе. Сдержит ли слово украинская сторона? Об этом говорится в блоге политолога Никиты Варламова, сообщают «Вести».

По его словам, 14 октября на заседании ТКГ Леонида Кравчука напрямую спросили о том, собирается ли Украина выполнять Минские соглашения на практике. Тогда Кравчук ответил, у ТКГ попросту нет полномочий, чтобы ставить задачи Верховной Раде и Президенту Украины. Чтобы выбраться из этого тупика, Донецк и Луганск предложили тогда разработать в ТКГ компромиссную дорожную карту — с тем, чтобы ее смогла одобрить Верховная Рада и тем самым — поставить перед украинской делегацией конкретную задачу и дать ей полномочия. Результатом должны были бы стать конкретные договорённости по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.

Некоторые детали дорожной карты, предложенной Донецком и Луганском, уже известны — сообщает блогер.

Также, по его словам, стало известно, что вчера на заседании ТКГ Леонид Кравчук не просто лично предложил, но и пообещал, что уже через неделю украинская делегация пришлет в ТКГ свой собственный аналогичный проект дорожной карты. И что в такой дорожной карте будут учтены все без исключения вопросы, затронутые Донецком и Луганском — с конкретными сроками и последовательностью шагов.

«Посмотрим, что это будет за проект и позволит ли он разблокировать Минские переговоры. А пока — вот выдержки из дорожной карты Донецка и Луганска» — добавляет Варламов:

1. До __ октября 2020 года представители Украины и Отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (далее — ОРДЛО) в Трехсторонней контактной группе (далее — ТКГ) согласуют прилагаемые Меры по усилению режима прекращения огня (Приложение 1) и обеспечат их незамедлительное безусловное исполнение без каких-либо изъятий и самостоятельных интерпретаций.

2. Не позднее 3 дней со дня вступления в силу Постановления Верховной Рады Украины об утверждении (одобрении) настоящей Дорожной карты представители Украины и представители ОРДЛО в ТКГ (далее — Стороны) обеспечат предоставление в ТКГ перечней лиц, взаимно запрашиваемых Сторонами к освобождению и обмену, с распределением их по следующим категориям: (1)"установлен — согласен на обмен«, (2) «согласен на обмен — готов к обмену», (3) «установлен — не согласен на обмен» и (4) «не установлен» и не позднее 15 дней произведут взаимное освобождение и обмен лиц из категории 2 по принципу «всех на всех», а также приступят к совместной работе по подготовке к освобождению и обмену лиц, включенных в категорию 1.

4. Не позднее 10 дней со дня вступления в силу Постановления Верховной Рады Украины об утверждении (одобрении) настоящей Дорожной карты Стороны согласуют и утвердят Приложение No2 к Рамочному решению ТКГ от 21 сентября 2016 г. и приступят к разведению сил и средств на определенных в нем 4 участках (Славяносербск, Петровка, Нижнетеплое, Григоровка), а также приступят к совместной работе по подготовке общего плана разведения сил и средств по всей линии соприкосновения.

5. Не позднее 30 дней со дня вступления в силу Постановления Верховной Рады Украины об утверждении (одобрении) настоящей Дорожной карты Президент Украины во исполнение и развитие одобренного Советом Безопасности ООН (Резолюция 2202 от 17 февраля 2015 г.) Комплекса мер по выполнению Минских соглашений вносит в Верховную Раду Украины проект Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (в части децентрализации власти)», предусматривающий следующие переходные положения Конституции Украины:

«На период до 2050 года в составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области. Особенности осуществления исполнительной власти и местного самоуправления, границы территорий, порядок формирования, система и основные полномочия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в указанных районах устанавливаются отдельным законом Украины».