Конституционный суд вернул Украину в 1991 год, – НАПК

Главное: КСУ признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. 28 октября НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

Детали: Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов. По мнению судей, это наказание является чрезмерным для подобного рода преступления. Как говорится в решение КСУ, опубликованном на его официальном сайте, негативные последствия, которые испытывает человек, привлеченный к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 366-1 УК Украины, непропорциональны вреду, наступившему в случае совершения соответствующих действий.

«По своей правовой природе представления субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредоставление декларации хоть и свидетельствуют о нарушении требований антикоррупционного законодательства, однако такие действия не способны причинить существенный вред физическому или юридическому лицу, обществу или государству в объемах, необходимых для признания их общественно опасными в соответствии с требованиями ст. 11 УК», — говорится в решении суда.

Как объяснил глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин, таким образом все декларации о доходах чиновников отныне перестает быть в открытом круглосуточном и бесплатном доступе. Любые контроль и проверка их также становятся невозможными. При этом Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции потеряло большинство своих полномочий и прав для этого.

«Это фактически исключает любую эффективную деятельность этого органа. Более того, НАПК поэтому не сможет действенно реализовывать и другие полномочия — например, по контролю за партийными финансами», — написал Шабунин на своем канале в Telegram, подчеркнув, что в мотивационной части решения отсутствует обоснование неконституционности большинства положений упомянутой статьи.

«Например, непонятно, почему декларации больше не могут быть публичными. При отсутствии обоснования этого — невозможно подготовить законодательные изменения, которые бы учитывали правовую позицию КСУ», — объяснил активист.

«Отмена этих норм нарушает обязательства Украины по программе МВФ, кредитным соглашениям с ЕС, а также требования предоставления безвизового режима Украине со странами ЕС», — заключил Шабунин.

Между тем, председатель НАПК Александр Новиков после ознакомления с решением КС объявил о закрытии реестра электронных деклараций с 18 часов 28 октября. «Конституционный суд признал 27 числа — и сегодня решение опубликовано — неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины», — объяснил он в комментарии «Украинской правде», добавив, что это решение «возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства».

По словам Новикова, реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, предоставит НАПК возможность открывать такую ​​информацию.

В тему: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.