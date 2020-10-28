Российский ученый уверяет, что коронавирус «ослаб» в три раза

Главное: Коронавирус сильно ослаб. Об этом говорит ученый.

Детали: Российский ученый-вирусолог Анатолий Альтштейн уверяет, что коронавирус начал значительно ослабевать. Его цитируют местные СМИ.

Специалист утверждает: «Если мы посмотрим на то, что у нас было весной, и сравним с тем, что сейчас, по России это не видно, но если вы посмотрите международную статистику, всю мировую статистику, то увидите снижение летальности почти в три раза».

Эксперт говорит: «Вот это может указывать и на ослабление вируса».

Он сообщает: «В Западной Европе летальность от коронавируса весной была на уровне 10-15%. Сейчас этот показатель составляет 0,5%. Я все-таки думаю, это не просто за счет улучшения лечения».

В тему: 26 октября 2020 года мы писали, что разгадана одна из тайн коронавируса.