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Новости > Голодные медведи начали массово нападать на японцев

Голодные медведи начали массово нападать на японцев

Агата Кловская
28.10.20 00:05
153
Голодные медведи начали массово нападать на японцев

Главное: Медведи все чаще нападают на жителей Японии. Появились официальные данные.

Детали: В последние полгода в Японии наблюдаются массовые атаки медведей на людей. Об этом сообщают власти страны.

Отмечается, что с прошлой весны животные почти четырнадцать тысяч раз вторгались в поселки и города, нередко нападая на людей.

Лишь этой осенью от их атак погибли два человека, а более шестидесяти людей получили увечья.

Экологи же говорят, что медведи спускаются в населенные пункты из-за нехватки еды и снижения количества населения в сельских районах.

В тему: 28 сентября 2020 года мы писали, что японцы нашли довольно странное место для строительства очередного завода.

Тэги: животные, Япония, мир, медведи

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