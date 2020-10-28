Голодные медведи начали массово нападать на японцев

Главное: Медведи все чаще нападают на жителей Японии. Появились официальные данные.

Детали: В последние полгода в Японии наблюдаются массовые атаки медведей на людей. Об этом сообщают власти страны.

Отмечается, что с прошлой весны животные почти четырнадцать тысяч раз вторгались в поселки и города, нередко нападая на людей.

Лишь этой осенью от их атак погибли два человека, а более шестидесяти людей получили увечья.

Экологи же говорят, что медведи спускаются в населенные пункты из-за нехватки еды и снижения количества населения в сельских районах.

В тему: 28 сентября 2020 года мы писали, что японцы нашли довольно странное место для строительства очередного завода.