В «Слуге народа» опубликовали предварительные результаты опроса от Зеленского

Главное: По результатам обработки 74% анкет, большинство граждан, принявших участие в опросе по инициативе президента Владимира Зеленского, ответили утвердительно на все 5 вопросов.

Детали: Партия «Слуга народа» обнародовала предварительные результаты всеукраинского опроса, проведенного по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщается на официальной странице политсилы в Facebook, по результатам обработки 74% анкет, большинство граждан, принявших участие в опросе ответили утвердительно на все 5 вопросов.

Как сообщает «Украинская правда», глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко на брифинге 26 октября подчеркнул, что «это не было референдумом и не было социсследованием, потому что никакой выборки не было — это было общенациональным опрослм в похожем на экзит-пол формате».

По его данным, в опросе приняли участие до 5 млн граждан — то есть около половины пришедших на участки проголосовать на местных выборах.

Информацию о финансировании опроса Корниенко обещал предоставить позже.

В тему: 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.

Позже стало известно, что опрос не будет иметь юридической силы. Волонтеры будут раздавать опросные листы рядом с избирательными участками в день голосования на местных выборах. При этом среди возможных вопросов СМИ указывали легализацию конопли и утверждали, что среди них не будет «спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем».

16 октября Зеленский заявил о том, что всенародный опрос 25 октября станет лишь первым в череде подобных опросов. Он ожидает, что их будут проводить «ежемесячно или даже еженедельно». При этом глава государства призвал украинцев присылать свои вопросы.