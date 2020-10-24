Митрополит Антоний призвал ответственно голосовать на выборах

Главное: Необходимо сознательно и честно перед совестью отдать свой голос на предстоящих выборах.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Нельзя торговать своей совестью. Ведь мы, отдавая свой голос за деньги или какие-то материальные поощрения, не только становимся соучастником прямого подкупа избирателей. На нашей совести будут лежать и последующие преступления человека, рвущегося в кабинеты власти. Поскольку если он уже сейчас идет на коррупционную схему с тем, чтобы обеспечить себе победу на выборах, то что сможет остановить его от более серьезных правонарушений в ситуации, когда он уже будет облечен широкими полномочиями? Вопрос, как мы все понимаем, риторический. А ведь этот момент очень важен, учитывая то, как часто страдают простые украинцы от отсутствия элементарных условий для нормальной жизни (инфраструктура, медицинское обеспечение и т.д.) в своих регионах», — отметил митрополит Антоний.

Он призвал верующих делать сознательный выбор, понимая всю ответственность.

«Например, возникает ситуация — кто-то ратует за легализацию проституции или навязывание обществу чуждых нормам морали ценностей. При этом в его программе есть и другие пункты, которые выглядят вполне приемлемо с точки зрения обеспечения интересов общества и государства. Стоит ли верующему человеку голосовать за такого кандидата? Думаю, что лучшим ответом на этот вопрос станут следующие слова из Соборного послания святого апостола Иакова: «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду», — напомнил владыка.

По его мнению, недопустимо идти на компромисс со своей совестью, идти против тех основ, на которых покоится наша вера.

Управделами УПЦ призвал ценить свое право на голосование, поскольку на каждом лежит ответственность за будущее Украины.

«Всем нам нужно прийти на выборы и зафиксировать там свою позицию, поддержав близкие нам ценности — стремление к миру, гарантирование всестороннего развития нашей Отчизны и нашего народа, обеспечение общественной и межконфессиональной стабильности, уважение к правам всех без исключения украинцев, отсутствие дискриминации по религиозному признаку и т.д. При этом важно, чтобы каждый из нас при выборе руководствовался мудрыми словами святителя Феофана Затворника: „Кто в мире с совестью, тот в мире с Богом“», — заключил владыка.

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