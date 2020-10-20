Умер ветеран ВОВ, который первым прорвался на танке к зданию Рейхстага

Главное: Умер герой Советского Союза Владимир Чудайкин. Он первым прорвался на танке к зданию Рейхстага.

Детали: В возрасте 95 лет в российской Самаре умер герой Советского Союза Владимир Чудайкин. Он был первым, кто прорвался на танке к зданию Рейхстага.

Известно, что ветеран Великой Отечественной войны скончался из-за обострения хронических заболеваний.

Справка: Владимир Иванович Чудайкин был последним живым Героем Советского Союза 3-й ударной армии, бойцы которой водрузили знамя Победы над Рейхстагом в Берлине.

1 мая 1945 года в составе штурмовой группы его танк, уничтожая огневые точки противника, прорвался к зданию Рейхстага. Несмотря на ранение, он остался в строю и огнем танкового орудия продолжал поддерживать пехоту, штурмовавшую оплот фашисткой Германии.

В тему: 22 февраля 2017 года мы писали, что в подмосковном парке построили Рейхстаг, чтобы «юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место».