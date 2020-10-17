Пик заболеваемости коронавирусом в Украине до сих пор не наступил

Главное: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов утверждает, что пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил. Количество инфицированных будет расти.

Детали: Сейчас ситуация с коронавирусом не достигла еще своего пика, поэтому страна должна оставаться мобилизованной, а граждане — соблюдать противоэпидемические правила. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Я считаю, что это не пик заболеваемости, количество инфицированных будет увеличиваться, если мы не прекратим легкомысленно относиться к правилам и рекомендациям. Мы сейчас должны быть мобилизованы как никогда. Давайте соблюдать правила, давайте докажем, что мы действительно уважаем врачей. Это будет такой всеукраинский флешмоб», — отметил глава Минздрава.

Степанов отметил, что первыми вакцину от коронавируса получат люди из группы риска, в частности украинские врачи.

«На наших медработниках сейчас большая нагрузка и безумная ответственность за жизни людей. Поэтому они в первую очередь должны быть защищены», — добавил министр.

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