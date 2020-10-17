Украинцам рассказали о погоде в начале следующей недели

Главное: В начале следующей недели в Украине будет сухо. При этом продолжится похолодание.

Детали: В Гидрометцентре поведали, какой будет погода в Украине в начале следующей недели. Синоптики говорят, что в понедельник-среду, 19-21 октября, по всей стране обойдется без дождей.

При этом продолжится снижение температуры воздуха: днем будет плюс 8-16, а ночью 2-10 тепла. Традиционно чуть теплее будет на юго-востоке и в Крыму.

В Киеве также ожидается сухая погода: днем будет 10-12 тепла, а ночью плюс 3-5.

Карта погоды:

В тему: 16 октября 2020 года мы писали, что Киевлянам рассказали о погоде на ближайшие дни.