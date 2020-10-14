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Новости > Сегодня православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы

Сегодня православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы

Александра Кудрявцева
14.10.20 12:16
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Сегодня православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы

Главное: Сегодня, 14 октября, православные празднуют Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, событие, которое легло в основу праздника Покрова Пресвятой Богородицы, произошло в середине X века в Константинополе.

Город был тогда столицей Византийской империи, которой правил Лев VI Мудрый.Несмотря на свою ученость, император был плохим военачальником, поэтому многие завоеватели хотели захватить богатый Константинополь. В этот раз город окружили сарацины, по другим данным русичи. Греки были не в силах защититься от них.

В надежде на милость Божию правитель велел собраться для молитвы во Влахернском храме, где хранилась Риза Божией Матери.

Как сообщает церковное предание, в храме в это время молился раб византийского вельможи Андрей, Христа ради юродивый, родом славянин. Именно Андрей и увидел во время моления Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную сонмом ангелов и святых. Преклонив колена, Дева Мария со слезами молилась за христиан, а потом, сняв со Своей головы плат, распростерла его над стоящими в храме, защищая их от врагов видимых и невидимых. Андрей, трепеща, спросил стоявшего рядом с ним своего товарища Епифания, видит ли он «Царицу и Госпожу, молящуюся обо всем мире!» «Вижу, святый отче, и ужасаюсь!» — ответил Епифаний.

Летописи свидетельствуют, что по неведомым причинам полчища, осаждающие город, ушли, Константинополь был спасен. Это явление Пресвятой Богородицы, которая Своим Покровом защищает всех, ищущих Ее заступничества, и вспоминается во время праздника.

На Руси в честь Покрова освящали большинство казацких церквей. Покровским был главный храм Запорожской Сечи. С первых лет своего существования казачество в своих молитвах обращалось к Божьей Материи с надеждой, что Пречистая покроет своим омофором православное воинство во время отстаивания прародительской веры, поможет в освобождении братьев и сестер из басурманского плена.

Этот праздник широко отмечался в крестьянском быту, с ним было связано множество примет. На Покров незамужние девушки приходили в храм, чтобы просить Пресвятую Богородицу о скором и удачном замужестве.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, как правильно встретить праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

 
Тэги: Покров Пресвятой Богородицы, новости православия, УПЦ

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